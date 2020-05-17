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В харьковской многоэтажке произошел пожар: людей успели эвакуировать

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У харківській багатоповерхівці здійнялася пожежа
У харківській багатоповерхівці здійнялася пожежа / informator.press

В одной из многоэтажек Харькова 16 мая произошел пожар. Спасателям пришлось выводить людей из своих квартир, ведь они не могли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного задымления.

Наразі причина пожежі та збитки пожежі встановлюються, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Відомо, що пожежа здійнялася на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. На місце пожежі приїхали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабинi.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, на четвертому поверсі горіли домашні речі. Загальна площа пожежі склала приблизно 10 квадратних метрів.

Троє мешканців квартири на 5-му поверсі почали задихатись від їдкого диму, який виник внаслідок пожежі, та самостійно не мали змоги покинути будинок. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини спустили людей з небезпечної зони через вікно будівлі. Крім того, ще 3 людей з 4-го поверху рятувальники евакуювали з будівлі,
– зазначили у ДСНС.

З початку 2020 року у пожежах в Україні загинули 740 людей.

Пожежа у Харкові
У харківській багатоповерхівці здійнялася пожежа / Фото ДСНС

Пожежа у Харкові
Пожежа здійнялася на четвертому поверсі п'ятиповерхівки / Фото ДСНС

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Харькова ГСЧС Пожар Новости Украины
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