В селе Наталино, что в Харьковской области, в ночь на 21 июня неизвестные взорвали банкомат. В результате взрыва никто не пострадал, а злоумышленники так и не смогли украсть деньги.

Вибух прогримів у ніч проти 21 червня близько 4:40 ранку, повідомляє поліція Харківської області.

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На місце інциденту одразу ж виїхали керівництво й слідчо-оперативна група районної поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління.

Правоохоронці встановили, що гроші з банкомата так і не викрали. Банкомат якого саме банку підірвали не уточнюється, та з фото схоже, що це був державний "Приватбанк".



На Харківщині невідомі підірвали банкомат / фото поліції

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини й свідків злочину. Через вибух уже відкрили кримінальну справу за статтею про крадіжку. Винуватцям загрожує до 6 років за ґратами.



Правоохоронці шукають підривників банкомата на Харківщині / фото поліції

Село Наталине Харківської області: карта