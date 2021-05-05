На Харьковщине бабушка потеряла внука во время прогулки
Инцидент произошел 3 мая. Мать с сыном приехала в гости к своей семье. Бабушка согласилась прогуляться с 3-летним внуком, отвлеклась и потеряла мальчика.
Источник:Полиция Чугуевщины
Женщины немедленно сообщили в полицию. Но, в свою очередь, также приступили к поискам.
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Что известно об исчезновении мальчика
- Около 14:05 родственники потерявшегося мальчика обратились в Чугуевское отделение полиции.
- Они сообщили, что мальчик, которому еще не исполнилось 3 лет, исчез.
- Это произошло примерно за 30 – 40 минут до звонка правоохранителям.
- Бабушка во время прогулки за двором отвлеклась и потеряла внука.
- Полицейские совместно с родственниками мальчика немедленно начали поиски ребенка.
- Малого беглеца нашли живым и здоровым около 14:20 на окраине села неподалеку от дома бабушки.
- Правоохранители провели профилактическую беседу по присмотру за малолетними детьми.
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