Инцидент произошел 3 мая. Мать с сыном приехала в гости к своей семье. Бабушка согласилась прогуляться с 3-летним внуком, отвлеклась и потеряла мальчика.

Женщины немедленно сообщили в полицию. Но, в свою очередь, также приступили к поискам.

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Что известно об исчезновении мальчика