В Харьковской области в COVID-отделении будет патрулировать полиция из-за нападений на помещение

В больнице в Купянском районе Харьковской области будет дежурить патрульная полиция. Все потому, что 15 сентября на коронавирусное отделение напали.

В результате нападения пациенты и медики не пострадали

Неизвестный мужчина повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице в поселке Ковшаровка. Об этом в видеообращении заявил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько.

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Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, свалил кислородные баллоны,

– рассказал Синько.

Поэтому руководство медицинского учреждения обратилось с заявлением в полицию. Чтобы обеспечить порядок и безопасность, с 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные.

К счастью, в результате нападения никто из пациентов и персонала больницы не пострадал. Сам нападавший свои действия не объяснил, а его личность до сих пор не установили, пишет "Суспільне".

"Могу сказать только одно: люди сейчас настроены очень негативно, потому что больных много, все хотят лечь в больницу", – добавил Синько.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 18 октября COVID-19 подхватили 15 579 украинцев. Среди них 1309 – дети. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Одесской и Харьковской областях.

От осложнений вируса умерли 538 больных, что составляет рекордное количество смертей в сутки.

Побороли недуг 7 776 инфицированных.

В инфекционном отделении в Ковшаровке есть 211 коек для больных коронавирусом. По состоянию на утро 19 октября все места заняты. Впрочем, в резерве есть еще несколько коек.