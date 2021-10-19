В Харьковской области в COVID-отделении будет патрулировать полиция из-за нападений на помещение
Источник:Купянский городской совет
В больнице в Купянском районе Харьковской области будет дежурить патрульная полиция. Все потому, что 15 сентября на коронавирусное отделение напали.
В результате нападения пациенты и медики не пострадали
Неизвестный мужчина повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице в поселке Ковшаровка. Об этом в видеообращении заявил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько.
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Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, свалил кислородные баллоны,
– рассказал Синько.
Поэтому руководство медицинского учреждения обратилось с заявлением в полицию. Чтобы обеспечить порядок и безопасность, с 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные.
К счастью, в результате нападения никто из пациентов и персонала больницы не пострадал. Сам нападавший свои действия не объяснил, а его личность до сих пор не установили, пишет "Суспільне".
"Могу сказать только одно: люди сейчас настроены очень негативно, потому что больных много, все хотят лечь в больницу", – добавил Синько.Обратите внимание! В инфекционном отделении в Ковшаровке есть 211 коек для больных коронавирусом. По состоянию на утро 19 октября все места заняты. Впрочем, в резерве есть еще несколько коек.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 18 октября COVID-19 подхватили 15 579 украинцев. Среди них 1309 – дети. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Одесской и Харьковской областях.
- От осложнений вируса умерли 538 больных, что составляет рекордное количество смертей в сутки.
- Побороли недуг 7 776 инфицированных.