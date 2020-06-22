На Харьковщине решили не ослаблять карантин
Карантин в Харьковской области пока не будут ослаблять. В регионе на прошлой неделе возросло количество новых случаев COVID-19, наихудшая ситуация в самом Харькове.
Следовательно, Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности продлила карантин на территории области до 31 июля без ослабления ограничительных мер. Об этом информирует пресс-служба Харьковской ОГА.
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Динамика заболеваемости у нас увеличивается, и это очень плохо. К пятнице мы уже вышли на показатель, который превысил 12 человек на 100 тысяч населения. Если бы с пятницы по сегодняшний день ситуация не изменилась, то мы должны были бы вообще усиливать карантинные мероприятия,
– объяснил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Он подчеркнул, что 90% случаев заболевания в последнее время фиксируют именно в Харькове и только 10% – в районах области.
"По этому поводу мы уже проводили совещание, я лично встречался с мэром, проводились совещания с медицинскими работниками. Я надеюсь, что после этого ситуация в Харькове стабилизируется", – добавил Кучер.
По словам заведующей отделением особо опасных инфекций областного лабораторного центра Анны Сухоруковой, сейчас наибольшая напряженность эпидпроцесса фиксируется именно в Харькове. Правда, за последние дни показатели несколько снизились.
По ее словам, сейчас в регионе проводится в два раза больше исследований, чем это рекомендует Минздрав для смягчения карантинных ограничений.
Какова ситуация с коронавирусом в Харьковской области
- Там за прошедшие сутки подтвердили всего 6 новых случаев COVID-19. Поэтому, если хотя бы в течение недели ситуация с заболеваемостью будет стабильно улучшаться, местная власть примет решение о смягчении карантина.
- В целом на Харьковщине зафиксировали 1 811 случаев COVID-19, от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 69 человек, а 872 выздоровели.