Судью уличили в мошенничестве в особо крупных размерах. Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура.

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Судья пообещал решить дело в пользу предпринимателя

В декабре 2020 года в Харькове судья общался с директором одного из частных предприятий. За немалое вознаграждение служитель Фемиды пообещал решить дело в пользу бизнесмена в Кассационном хозяйственном суде Верховного Суда через своих знакомых. Цена возврата дела на новое рассмотрение в первую инстанцию – 30 тысяч долларов.

Судью поймали с поличным: в Славянске он получал часть затребованной суммы. Сейчас решают вопрос о сообщении судье о подозрении.

Судья получал деньги за принятие решений / Фото Харьковской областной прокуратуры

На Кировоградщине будут судить экс-прокурора

Отметим, что на Кировоградщине перед судом предстанет экс-прокурор. Она брала деньги за то, что способствовала в принятии необходимых судебных решений. Так за решение вопроса в Кропивницком апелляционном суде бывшая сотрудница прокуратуры требовала 1000 долларов.