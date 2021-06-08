Об инциденте сообщил начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. Он рассказал, что на место происшествия жена погибшего вызвала скорую.

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Что известно о смерти от удара молнии

Инцидент произошел в селе Красная Поляна Барвенковского района.

На спецлинию поступил вызов в 15:36, но медикам не удалось спасти мужчину.

Прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть 62-летнего мужчины. Вероятно, в момент удара он находился в саду. На его теле фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии,

– рассказал Виктор Забашта.

Обратите внимание! Недавно в Днепропетровской области молния также попала в людей. Две женщины шли забрать коров с выпаса. К счастью, они выжили, однако получили значительные ожоги.



Правила поведения во время молнии / Инфографика 24 канала