На Харьковщине в мужчину попала молния: он погиб

На Харьковщине произошла трагедия. 7 июня молния попала в мужчину. Полученные ожоги были несовместимы с жизнью.
Об инциденте сообщил начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. Он рассказал, что на место происшествия жена погибшего вызвала скорую.
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Что известно о смерти от удара молнии
Инцидент произошел в селе Красная Поляна Барвенковского района.
На спецлинию поступил вызов в 15:36, но медикам не удалось спасти мужчину.
Прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть 62-летнего мужчины. Вероятно, в момент удара он находился в саду. На его теле фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии,
– рассказал Виктор Забашта.