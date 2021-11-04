В Харьковской области неизвестные осквернили памятник погибшим в войне: фото повреждений

В городе Дергачи в Харьковской области неизвестные повредили памятник погибшим во Второй мировой войне. Там не только повредили несколько плит, но и отбили часть постамента.

Об этом инциденте сообщили правоохранителям, и они начали устанавливать обстоятельства. Если виновных найдут, им грозит тюрьма.

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Повредили все, что могли

В полицию обратились 2 ноября примерно в 16:30. Кто обнаружил эти повреждения – неизвестно.

На фото с места видно, что возле постамента были отбиты несколько плит тротуарной брусчатки. Кроме этого, злоумышленники сломали стоящее рядом бетонное ограждение.

На самом памятнике злоумышленники также оставили свои "следы". У него откололи часть конструкции снизу.

Повреждение мемориального комплекса в Дергачах / Фото Нацполиции

Преступление начали расследовать

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о надругательстве над могилой или местом захоронения. Если виновных найдут, их могут посадить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

Похожий инцидент раньше

В начале августа такое же событие произошло в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Там тоже повредили мемориал погибшим во Второй мировой войне.

На нем полностью вырвали несколько плит с именами погибших. На некоторых смогли это сделать частично. Местные предположили, что это сделали для металла, из которого были сделаны таблицы.