В результате столкновения пострадала водитель автомобиля. Ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Важно Водитель Infiniti насмерть сбила старушку: жесткое ДТП в Харькове начали расследовать

Как пояснили правоохранители, водитель Mitsubishi не убедилась в безопасности проезда и выехала на регулируемый железнодорожный переезд. Это произошло на запрещенный сигнал светофора с включенной звуковой сигнализацией.

В это время пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Ужгород, который отправлялся со станции Максимовка, совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля,

– отметили полицейские.

Задержка движения поездов составила 1,5 часа.



Авария в Харьковской области / Фото Нацполиция Украины

Авто столкнулось с поездом / Фото Нацполиция Украины

Полиция внесла сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 276 о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.