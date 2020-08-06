В Харьковской области погиб 14-летний подросток из села Смирновка Лозовского района. Парня засыпало песком в карьере.

Парень не вернулся домой с прогулки

Подросток вышел гулять вечером 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Около полуночи обеспокоеные родители парня обратились в милицию.

На розыск несовершеннолетнего сразу направили личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Подростка засыпало песком

Уже утром 6 августа тело парня нашли в местном карьере, его засыпало песком. По предварительной версии правоохранителей, причиной гибели подростка стал несчастный случай.

Трагический случай внесли в Единый реестр досудебных расследований.



Предварительная причина гибели – несчастный случай / Фото пресс-службы Нацполиции

Это не первая трагедия на песчаном карьере

Отметим, что смертельные инциденты в несанкционированных песчаных карьерах в Украине – не редкость. В конце июля песком засыпало трех человек на карьерах Днепропетровской и Киевской области. Среди погибших – ребенок.