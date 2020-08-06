Трагическая прогулка: на Харьковщине подростка засыпало песком – фото
В Харьковской области погиб 14-летний подросток из села Смирновка Лозовского района. Парня засыпало песком в карьере.
Парень не вернулся домой с прогулки
Подросток вышел гулять вечером 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
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Около полуночи обеспокоеные родители парня обратились в милицию.
На розыск несовершеннолетнего сразу направили личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Подростка засыпало песком
Уже утром 6 августа тело парня нашли в местном карьере, его засыпало песком. По предварительной версии правоохранителей, причиной гибели подростка стал несчастный случай.
Трагический случай внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Предварительная причина гибели – несчастный случай / Фото пресс-службы Нацполиции
Это не первая трагедия на песчаном карьере
Отметим, что смертельные инциденты в несанкционированных песчаных карьерах в Украине – не редкость. В конце июля песком засыпало трех человек на карьерах Днепропетровской и Киевской области. Среди погибших – ребенок.