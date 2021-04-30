Смертельный наезд на пешехода: в полиции устанавливают личность погибшего
Ночью 28 апреля на Харьковщине водитель авто Volkswagen сбил пешехода. К сожалению, травы были несовместимы с жизнью – его не удалось спасти.
Источник:Нацполиция
ДТП произошло в Дергачевском районе Харьковщины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.
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Что известно о ДТП
- 40-летний водитель Volkswagen Sharan не справился с управлением своего авто в поселке Солоницевка.
- Он сбил пешехода недалеко от дома № 277 по улице Сумской путь.
- Удар был такой силы, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
- Погибшему около 30-35 лет, документов при нем не было.
- Полиция устанавливает личность умершего.
- Водителя, совершившего наезд на пешехода, могут посадить на срок от 3 до 8 лет.
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