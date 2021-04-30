Ночью 28 апреля на Харьковщине водитель авто Volkswagen сбил пешехода. К сожалению, травы были несовместимы с жизнью – его не удалось спасти.

ДТП произошло в Дергачевском районе Харьковщины. Личность погибшего устанавливают правоохранители. К теме Мужчина в реанимации: в Киеве на Окружной KIA вылетела с дороги и снесла велосипедиста – фото Что известно о ДТП 40-летний водитель Volkswagen Sharan не справился с управлением своего авто в поселке Солоницевка.

Он сбил пешехода недалеко от дома № 277 по улице Сумской путь.

Удар был такой силы, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Погибшему около 30-35 лет, документов при нем не было.

Полиция устанавливает личность умершего.

Водителя, совершившего наезд на пешехода, могут посадить на срок от 3 до 8 лет. Обратите внимание! Недавно на Днепропетровщине водитель авто сбила двух детей на пешеходном переходе. Авария произошла в селе Братское 22 апреля. Мальчика и девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. 29 апреля мальчик умер, девочка все еще в коме. За ее жизнь медики продолжают борьбу, а волонтеры – собирают средства на лечение.