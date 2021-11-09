В Харьковской области во время пожара в собственном доме погиб 43-летний мужчина

В селе Изюмское в Харьковской области загорелся жилой дом. В результате пожара погиб 43-летний мужчина.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь охватил почти весь дом. Случилось это вечером 8 ноября.

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Спасателям сообщили соседи

К работникам ГСЧС поступило сообщение о пожаре в 21:49. Горел одноэтажный жилой дом в Восточном переулке. К спасателям позвонили по телефону соседи, когда уже увидели сильный огонь над крышей дома.

Сотрудники ГСЧС долго ехали к месту пожара, им еще нужно было преодолеть большое расстояние до села. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 170 квадратных метров.

Во время тушения пожара под обгоревшими обломками было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения.



Сгорел 43-летний мужчина / Фото ГСЧС Харьковщины

Потушить огонь спасателям помогали добровольная пожарная команда местного агропредприятия и небезразличные местные жители.

В 23:00 совместными усилиями огонь локализовали, в 00:45 полностью потушили. Причина возникновения возгорания выясняется.