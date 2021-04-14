На Харьковщине женщина с алкогольной зависимостью в состоянии опьянения психологически издевалась над своей 16-летней дочерью. Полиция возбудила уголовное дело, а Красноградская окружная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.

Правоохранители отметили, что это не первый эпизод, когда горе-мать словесно издевалась над подростком. В течение года ее уже 4 раза привлекался к ответственности.

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Что известно об этом акте домашнего насилия

Жительница села Кегичевка на протяжении последнего года совершала психологическое насилие над своей 16-летней дочерью.

Она словесно оскорбляла девушку, использовала нецензурную брань. Также горе-мать унижала достоинство ребенка выгоняя ее из дома и умышленно ухудшала качество ее жизни.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о домашнем насилии.

Сейчас служба по делам детей решает вопрос о лишении родительских прав матери-насильницы.

Привлекали ли уже женщину к суду

За последний год женщину 4 раза привлекался к административной ответственности по той же статье – за совершение домашнего насилия. Штрафы за это достигали от 170 до 680 гривен.

В суде она признавала свою вину: раскаивалась и добровольно платила штрафы. Но когда женщина снова возвращалась в состояние алкогольного опьянения, снова бралась за старое – и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания.

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Какая ответственность предусмотрена законом

Возможно несколько вариантов наказания: