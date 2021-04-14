На Харьковщине горе-мать психологически издевалась над дочерью: женщина может попасть в тюрьму
На Харьковщине женщина с алкогольной зависимостью в состоянии опьянения психологически издевалась над своей 16-летней дочерью. Полиция возбудила уголовное дело, а Красноградская окружная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Правоохранители отметили, что это не первый эпизод, когда горе-мать словесно издевалась над подростком. В течение года ее уже 4 раза привлекался к ответственности.
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Что известно об этом акте домашнего насилия
- Жительница села Кегичевка на протяжении последнего года совершала психологическое насилие над своей 16-летней дочерью.
- Она словесно оскорбляла девушку, использовала нецензурную брань. Также горе-мать унижала достоинство ребенка выгоняя ее из дома и умышленно ухудшала качество ее жизни.
- Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о домашнем насилии.
- Сейчас служба по делам детей решает вопрос о лишении родительских прав матери-насильницы.
Привлекали ли уже женщину к суду
За последний год женщину 4 раза привлекался к административной ответственности по той же статье – за совершение домашнего насилия. Штрафы за это достигали от 170 до 680 гривен.
В суде она признавала свою вину: раскаивалась и добровольно платила штрафы. Но когда женщина снова возвращалась в состояние алкогольного опьянения, снова бралась за старое – и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания.
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Какая ответственность предусмотрена законом
Возможно несколько вариантов наказания:
- общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
- арест на срок до 6 месяцев
- ограничение свободы на срок до 5 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет.
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