По информации следствия, ужасный инцидент произошел 14 июня, примерно в 15:30 в одном из хостелов Харькова.

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Злоумышленник изнасиловал девушку в хостеле

По предварительной информации, потерпевшая проживала в одном в этом хостеле. К ней в комнату зашел сосед, который также жил в нем.

Злоумышленник напал на девушку и изнасиловал. После содеянного он еще и украл ее телефон, после чего скрылся.

Насильника задержали

Примерно через 1 час после инцидента полиция задержала мужчину. В отношении него начали уголовное производство по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1.

Обратите внимание! Ранее в Одессе мужчина пытался затащить в парк девочку с ДЦП. Очевидцы бросились на помощь и избили злоумышленника. Впоследствии его передали полиции. На фото было заметно, что у мужчины травмировано лицо.