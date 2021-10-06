В харьковском метро проверяют соблюдение масочного режима

6 октября 2021 , 21:20
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Источник:

"Харьковский метрополитен"

В Харькове инспекция проверяла, носят ли пассажиры маски на станции метро "Проспект Гагарина" и в транспорте. Оказалось, что кое-кто из пассажиров не придерживается масочного режима.

Соблюдение масочного режима проверяли 6 октября. Проверку проводили работники метро и полицейские Харьковщины.

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Подчеркивали надеть маски

На станции метро и в вагонах транспорта работники метро и полицейские проверяли, все ли пассажиры носят маски. Некоторые пассажиры не соблюдают карантинные нормы и ездят в метро без масок.

В метро проверяли соблюдение масочного режима / Фото "Харьковского метрополитена"

Инспекторы между тем отмечают правонарушителям надеть маску. На фото видно полицейского, который обращается к двум пассажиркам транспорта, чтобы они немедленно надели маску. Они быстро реагируют на просьбы правоохранителя.

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  • Новые инспекторы контролируют масочный режим, музыку, чистоту и соответствующие температуры в салоне. Речь идет о летнем и зимнем периодах.
  • В основном днем они проводят по 5 проверок. Инспекторам выдают специальные нагрудные камеры, которые могут фиксировать нарушения с помощью видео и звука.
  • Регулярные проверки длятся раз в 3 месяца. Внеочередные рейды проводят по жалобам граждан.
Автор: Марта Кушка