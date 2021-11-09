Первыми о случившемся сообщили очевидцы, опубликовав фото с места инцидента в социальной сети. Мужчина умер 9 ноября.

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Медики спасити не смогли

По словам свидетелей, на платформе станции метро "Площадь Конституции" возле эскалатора мужчине внезапно стало плохо.

По данным Newsroom, на место прибыли медики скорой помощи. Однако в 15.10 они констатировали смерть 75-летнего пассажира.

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