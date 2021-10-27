Следствие утверждает, что именно 16-летний Николай был за рулем. Теперь будут решать вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
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Когда изберут меру пресечения
В полиции сообщали, что меру пресечения могут избрать 28 октября. Следствие и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей.
Дело в том, что парень и так имеет "условное". Еще ранее его осудили за причинение телесных повреждений средней тяжести. Дело касалось стрельбы. Тогда еще ему дали 2 года лишения свободы с условным отбыванием наказания – 1 год.
Сейчас Николай находится в изоляторе временного содержания. Вероятному виновнику может грозить до 8 лет за решеткой.
Что известно о смертельном ДТП
- В Харькове вечером 26 октября Infinity пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet.
- На перекрестке улиц Гагарина и Одесской Chevrolet вылетел на обочину и врезался в столб. 58-летний водитель авто погиб.
- Элитной Infinity управлял 16-летний Николай. В машине ехали еще двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка.
- Несовершеннолетний ранее хвастался в сети скоростной ездой за рулем, "пачками" денег и автоматами в багажнике. Также в сеть слили вероятную переписку подростка, где он рассказывал, что ездит на красный, а проблемы с полицией решает за 100 – 200 долларов.