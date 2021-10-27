Харьковскому "мажору" объявили подозрение из-за смертельного ДТП

Несовершеннолетнему Николаю, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении. В частности, в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть.

Следствие утверждает, что именно 16-летний Николай был за рулем. Теперь будут решать вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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Когда изберут меру пресечения

В полиции сообщали, что меру пресечения могут избрать 28 октября. Следствие и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей.

Дело в том, что парень и так имеет "условное". Еще ранее его осудили за причинение телесных повреждений средней тяжести. Дело касалось стрельбы. Тогда еще ему дали 2 года лишения свободы с условным отбыванием наказания – 1 год.

Сейчас Николай находится в изоляторе временного содержания. Вероятному виновнику может грозить до 8 лет за решеткой.

Что известно о смертельном ДТП