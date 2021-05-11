Сильный ветер на Харьковщине повалил деревья: видео
На Харьковщине в течение суток 10 мая были сильные порывы ветра. Поваленные деревья наносили немалый дискомфорт. Чтобы ликвидировать последствия непогоды часто приходилось вызывать спасателей с бензопилами.
Источник:ГСЧС Харьковщины
Также были вызовы и в самом Харькове. Спасатели города выезжали на 4 разных адреса.
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Более о последствиях стихии
В области деревья преимущественно падали на дорогу и перекрывали движение транспорта. Работники ГСЧС 5 раз помогали населению забирать поломанные ветви и деревья с проезжей части.
Спасатель возле поваленного дерева в Харькове / Фото ГСЧС
В некоторых случаях их приходилось разрезать специальной техникой. В каких именно районах Харьковщины работали специалисты службы спасения не сообщают.
В Харькове же деревья падали на линии электропередач и трамвайные пути. Спасателей вызывали на несколько адресов:
- улица Ньютона, 3 и 5;
- улица Свистуна, 12;
- улица Кошкина, 2.
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