На Харьковщине в течение суток 10 мая были сильные порывы ветра. Поваленные деревья наносили немалый дискомфорт. Чтобы ликвидировать последствия непогоды часто приходилось вызывать спасателей с бензопилами.

Также были вызовы и в самом Харькове. Спасатели города выезжали на 4 разных адреса.

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В области деревья преимущественно падали на дорогу и перекрывали движение транспорта. Работники ГСЧС 5 раз помогали населению забирать поломанные ветви и деревья с проезжей части.



Спасатель возле поваленного дерева в Харькове / Фото ГСЧС

В некоторых случаях их приходилось разрезать специальной техникой. В каких именно районах Харьковщины работали специалисты службы спасения не сообщают.

В Харькове же деревья падали на линии электропередач и трамвайные пути. Спасателей вызывали на несколько адресов:

улица Ньютона, 3 и 5;

улица Свистуна, 12;

улица Кошкина, 2.

Спасатели режут дерево, которое упало на линию электросети: видео ГСЧС

Обратите внимание! В Ярунском лесничестве Житомирской области 7 мая пронесся смерч. Он повредил не менее 20 гектаров леса, который был насаждениями госпредприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство".