Согласно показателям, по состоянию на 30 апреля Харьковская область может выйти из красной зоны. В то же время местная власть приняла решение не делать этого из-за предстоящих праздников.

Заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк попросил граждан не пренебрегать карантинными правилами. В частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Сейчас ситуация в Харьковской области улучшилась. В частности, за сутки 29 апреля там обнаружили 1 059 новых зараженных. Сейчас занятость "ковидных" коек в регионе составляет 59,7%.

В то же время на государственном и местном уровне принято решение оставить область в "красной" зоне в связи с тем, что мы входим в выходные и праздничные дни,

– подчеркнул Черняк.

Кроме того, Черняк обратился к представителям церкви с просьбой проводить богослужения на открытом воздухе с соблюдением всех карантинных ограничений.

Заместитель главы Харьковской ОГА Антон Деньгуб также обсудил с руководителями религиозных организаций области особенности карантинных ограничений во время массовых мероприятий.

Обратите внимание! В Харькове на Пасху метро будет работать на 3 часа дольше.