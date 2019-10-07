Харьковскую террористку приговорили к 11 годам тюрьмы, но она выйдет на свободу через 2 месяца

Киевский районный суд Харькова приговорил к 11 годам лишения свободы Марину Ковтун. В 2014 году женщина устроила взрыв в харьковском пабе "Стена". Благодаря "закону Савченко" террористка не задержится в тюрьме надолго.

Марину Ковтун признали виновной в совершении теракта и незаконном обращении со взрывчаткой.

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После оглашения приговора женщина заявила, что не признает своей вины. Она также сказала, что ей никто не предлагал принять участие в обмене с Россией. Ковтун также обвинила сотрудников СБУ в избиении. Адвокат осужденной Евгений Оленев не исключил, что его клиентка будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

По словам ее адвоката Евгения Оленева, реальное наказание его клиентка будет отбывать меньше года. Она находилась в СИЗО почти пять лет.

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Коротко о "законе Савченко"

В ноябре 2015 года Верховная Рада приняла "закон Савченко". Согласно ему, один день, проведенный в СИЗО, в случае вынесения обвинительного приговора должен считаться за два дня заключения.



Хотя "закон Савченко" и отменили в 2018 году, но применять его еще можно в определенных временных рамках. Большая палата Верховного суда возобновила ретроспективное действие "закона Савченко". Произошло это ровно год назад. То есть всем осужденным, совершившим преступления до 21 июня 2017, таки пересчитают один день в СИЗО за два дня лишения свободы.

Что известно о взрыве в харьковском пабе в 2014 году?

Взрыв в харьковском рок-пабе "Стена" произошел 9 ноября 2014 года. Тогда пострадали 13 человек. Отметим, что паб популярный среди патриотической молодежи и бойцов добровольческих батальонов.

В помещении сработала пластиковая бомба. По данным следствия, подобные взрывные устройства применялись еще в советское время. Запасы взрывчатки находятся на территории Российской Федерации.

СБУ задержала 12 диверсантов, которые могли быть причастны к теракту. Трое из них впоследствии отдали боевикам так называемой "ДНР" в рамках обмена пленными в 2015 году.

Марину Ковтун задержали осенью того же года. По версии следователей, она возглавляла одну из группировок террористической организации "Харьковские партизаны". Ей предъявили обвинение по статьям: теракт, посягательство на территориальную целостность Украины, диверсия, приобретение и хранение оружия и боеприпасов.