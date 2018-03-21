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Харрисон Форд снова сыграет в фильме о приключениях Индианы Джонса

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Харрисон Форд сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе
Харрисон Форд сыграет в новом фильме об Индиане Джонсе / Фото из открытых источников

Популярный 75-летний актер снимется в пятом фильме об Индиане Джонсе, который снимает культовый режиссер Стивен Спилберг.

Оскароносный режиссер сообщил, что съемки начнутся в апреле следующего года в Великобритании. А в главной роли легендарного искателя приключений Спилберг видит лишь неизменного "доктора Джонса" 75-летнего Харрисона Форда.

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Стоит заметить, что у актера были серьезные проблемы со здоровьем. Шесть лет назад он пережил онкологическую операцию. Сейчас Форд чувствует себя хорошо и оптимистично настроен на работу.

Премьера пятой ленты "Индиана Джонс" запланирована на июнь 2020 года. Бюджет фильма – 200 миллионов долларов.

Первую картину "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" снимали почти 40 лет назад. На то время Хариссону было чуть более 35 лет.

Напомним, что осенью прошлого года Харрисон Форд спас женщину, которая попала в ДТП.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: ТСН
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