Харви Вайнштейн сдался полиции: фото и видео
Скандальный продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии, сдался полиции Нью-Йорка. После этого его арестовали.
Об этом информируют западные СМИ, в частности, BBC.
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Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу.
По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times в прошлом году осенью.
25 мая скандальный продюсер предстанет перед судом в Манхэттене, где решат вопрос о залоге.
По информации New York Times, Вайнштейн заранее договорился, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.
Харви Вайнштейна арестовали
Что случилось?
Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных деятелей американского кинобизнеса, пока газета New York Times и журнал New Yorker не обнародовали скандальные материалы о его сексуальных домогательствах.
После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях.
Какие это имело последствия?
Вследствие скандала жена Вайнштейна Джорджина Чэпмен сразу подала на развод, а самого продюсера выгнали из престижной Британской академии кино и телевидения и компании Miramax Films. Американская телевизионная академия пожизненно исключила Вайнштейна из своей организации.
Также компания Weinstein Company (TWC), которая принадлежит скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, объявила о банкротстве.
Смотрите видео о скандале вокруг Харви Вайнштейна: