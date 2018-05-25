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Харви Вайнштейн сдался полиции: фото и видео

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Харви Вайнштейн сдался полиции
Харви Вайнштейн сдался полиции / gettyimages.com

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии, сдался полиции Нью-Йорка. После этого его арестовали.

Об этом информируют западные СМИ, в частности, BBC.

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Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу.

По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times в прошлом году осенью.

25 мая скандальный продюсер предстанет перед судом в Манхэттене, где решат вопрос о залоге.

По информации New York Times, Вайнштейн заранее договорился, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.

Харви Вайнштейна арестовали

Что случилось?

Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных деятелей американского кинобизнеса, пока газета New York Times и журнал New Yorker не обнародовали скандальные материалы о его сексуальных домогательствах.

После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях.

Какие это имело последствия?

Вследствие скандала жена Вайнштейна Джорджина Чэпмен сразу подала на развод, а самого продюсера выгнали из престижной Британской академии кино и телевидения и компании Miramax Films. Американская телевизионная академия пожизненно исключила Вайнштейна из своей организации.

Также компания Weinstein Company (TWC), которая принадлежит скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, объявила о банкротстве.

 

Смотрите видео о скандале вокруг Харви Вайнштейна:

 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Харви Вайнштейн
Источник: 24 Канал
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