21:03
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, сегодня
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Хасиды в Умани празднуют иудейский Новый год: сколько заплатили за жилье и чем питаются

      66 Читати новину українською
      Хасиды
      Хасиды / ukrpress.net

      В Умани на улице Пушкина находится еврейская святыня – это могила духовного наставника хасидов цадика Нахмана. Официально начало нового года по иудейскому календарю начнется 29 сентября и продлится до вечера 1 октября. Однако на улицах уже шумно и выглядит так, что праздновать начали уже.

      В течение дня было относительно спокойно и все магазинчики и кафе были закрыты, поэтому хасиды в основном прогуливались по улицам и молились. Все из-за шабата, который начался еще 27 сентября вечером и закончится 28 сентября.

      Читайте также: В Умани израильские полицейские вышли на службу вместе с украинскими: фото

      Во время шабата хасидам запрещено что-то делать, в том числе давать или брать с кого-то деньги. Наверное, именно поэтому и закрыты все магазины, чтобы что-то купить было невозможно. Однако есть пункты, где хасиды могут бесплатно взять себе еду, кофе или чай. Когда шабат закончится, то свою работу начнут все эти магазины и кафе.

      Цены на жилье

      Чем ближе жилье находится к могиле цадика Нахмана, тем оно дороже. Сами местные наотрез отказались комментировать и называть цифры. Однако в разговорах удалось выяснить, что в самых отдаленных местах можно было найти одно койко-место на 5 дней за 50 долларов.

      А дороже всего на улице Пушкина в гостиницах, где можно снять номер и за полторы тысячи. Хотя цен не называют, ссылаясь на то, что хасиды заблаговременно бронировали себе места в отеле и там уже договаривались, какая будет цена.

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

      Что известно о Рош ха-Шана и при чем тут Умань?Рош ха-Шана – традиционный праздник нового года в иудаизме. Особое значение праздник Рош ха-Шана имеет для представителей отдельной течения иудаизма хасидов, в частности брацлавских. В этом году иудейский Новый год будут отмечать с вечера 29 сентября до вечера 1 октября.

      Все евреи, представляющие течение брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила рабби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.

      blog_ava
      Зеленский уволил скандального Демчину: что о нем известно
      сегодня
      696
      Теги: Деньги Новости Украины Хасиды в Умани
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      сегодня , 19:02 Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      Ольга Черненко 591
      О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      сегодня , 18:30 О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      121
      Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      сегодня , 18:00 Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      Роман Маселко 55
      Что Украина может предложить Москве
      сегодня , 17:00 Что Украина может предложить Москве
      Павло Казарін 543
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сегодня , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 552
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук