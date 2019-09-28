Хасиды в Умани празднуют иудейский Новый год: сколько заплатили за жилье и чем питаются

В Умани на улице Пушкина находится еврейская святыня – это могила духовного наставника хасидов цадика Нахмана. Официально начало нового года по иудейскому календарю начнется 29 сентября и продлится до вечера 1 октября. Однако на улицах уже шумно и выглядит так, что праздновать начали уже.

В течение дня было относительно спокойно и все магазинчики и кафе были закрыты, поэтому хасиды в основном прогуливались по улицам и молились. Все из-за шабата, который начался еще 27 сентября вечером и закончится 28 сентября.

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Во время шабата хасидам запрещено что-то делать, в том числе давать или брать с кого-то деньги. Наверное, именно поэтому и закрыты все магазины, чтобы что-то купить было невозможно. Однако есть пункты, где хасиды могут бесплатно взять себе еду, кофе или чай. Когда шабат закончится, то свою работу начнут все эти магазины и кафе.

Цены на жилье

Чем ближе жилье находится к могиле цадика Нахмана, тем оно дороже. Сами местные наотрез отказались комментировать и называть цифры. Однако в разговорах удалось выяснить, что в самых отдаленных местах можно было найти одно койко-место на 5 дней за 50 долларов.

А дороже всего на улице Пушкина в гостиницах, где можно снять номер и за полторы тысячи. Хотя цен не называют, ссылаясь на то, что хасиды заблаговременно бронировали себе места в отеле и там уже договаривались, какая будет цена.

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Что известно о Рош ха-Шана и при чем тут Умань?Рош ха-Шана – традиционный праздник нового года в иудаизме. Особое значение праздник Рош ха-Шана имеет для представителей отдельной течения иудаизма хасидов, в частности брацлавских. В этом году иудейский Новый год будут отмечать с вечера 29 сентября до вечера 1 октября.



Все евреи, представляющие течение брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила рабби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.