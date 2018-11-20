21:02
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Хави мне сказал: "Если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат", – Чигринский

      28 Читати новину українською
      Хави мне сказал: "Если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат", – Чигринский
      / NewsOne

      Украинец Дмитрий Чигринский рассказал, почему в свое время не смог закрепиться в каталонской "Барселоне".

      Об этом защитник греческого АЕК рассказал в документальном фильме Take the Ball, Pass the Ball, передает Xsport.

      Читайте также: Украинец Чигринский впервые за 6 лет сыграл в Лиге чемпионов

      "Я потерял свой шанс. Я очень хотел играть и поэтому иногда пытался сразу показать все, на что способен. Иногда это было против меня.
      Хави мне как-то сказал: "Я здесь с детства, но если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат". Тогда я думал, что он шутит, но это была не шутка".

      Напомним, что Дмитрий выступал за "Барселону" в сезоне 2009/10, сыграв только 12 матчей.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      сегодня , 21:01 Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      4
      Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава
      сегодня , 21:00 Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава
      Тетяна Острікова 3
      Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      сегодня , 19:02 Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      Інна Жолобович 917
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сегодня , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 1045
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сегодня , 16:12 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      417
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Усэйн Болт готовится к своему первому европейскому старту
       22 мая 2012 , 18:50
      Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир
       28 марта 2013 , 14:24
      Криштиану больше не нужен их "Золотой мяч"
       31 октября 2013 , 10:19
      Только один клуб покинет УПЛ по итогам сезона
       29 июля 2014 , 13:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук