Хави мне сказал: "Если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат", – Чигринский
Украинец Дмитрий Чигринский рассказал, почему в свое время не смог закрепиться в каталонской "Барселоне".
Об этом защитник греческого АЕК рассказал в документальном фильме Take the Ball, Pass the Ball, передает Xsport.
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"Я потерял свой шанс. Я очень хотел играть и поэтому иногда пытался сразу показать все, на что способен. Иногда это было против меня.
Хави мне как-то сказал: "Я здесь с детства, но если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат". Тогда я думал, что он шутит, но это была не шутка".
Напомним, что Дмитрий выступал за "Барселону" в сезоне 2009/10, сыграв только 12 матчей.
Источник: 24 Канал
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