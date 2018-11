Хави мне сказал: "Если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат", – Чигринский

Украинец Дмитрий Чигринский рассказал, почему в свое время не смог закрепиться в каталонской "Барселоне".

Об этом защитник греческого АЕК рассказал в документальном фильме Take the Ball, Pass the Ball, передает Xsport.

"Я потерял свой шанс. Я очень хотел играть и поэтому иногда пытался сразу показать все, на что способен. Иногда это было против меня.

Хави мне как-то сказал: "Я здесь с детства, но если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат". Тогда я думал, что он шутит, но это была не шутка".

Напомним, что Дмитрий выступал за "Барселону" в сезоне 2009/10, сыграв только 12 матчей.