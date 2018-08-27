HBO опубликовал первый тизер "Игры престолов"

Американский телевизионный канал HBO 26 августа обнародовал первый видеоролик, в котором анонсировал выход будущих сезонов сериалов "Игра престолов", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив" и других.

О новых сезонах фэнтезийных и драматических сериалов компании HBO пока нет достаточно информации, поскольку съемки кинокартин длятся или находятся в состоянии постпродакшина. По неофициальным данным, премьера заключительного 8 сезона "Игры престолов" состоится летом 2019 года, "Настоящий детектив" – в январе 2019 года, а дата премьеры третьего сезона "Большая маленькая ложь" пока что не объявлена.

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Телеканал HBO представил промо-видео к предстоящему телесезону, в котором можно просмотреть как старые кадры из прошлых сезонов сериалов, так и наблюдать за новыми. Всего за сутки после публикации ролика его просмотрело почти полмиллиона YouTube-пользователей.