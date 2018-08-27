10:11
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

HBO опубликовал первый тизер "Игры престолов"

322 Читати новину українською
HBO опубликовал первый тизер "Игры престолов"
HBO опубликовал первый тизер "Игры престолов" / Скриншот с видео

Американский телевизионный канал HBO 26 августа обнародовал первый видеоролик, в котором анонсировал выход будущих сезонов сериалов "Игра престолов", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив" и других.

О новых сезонах фэнтезийных и драматических сериалов компании HBO пока нет достаточно информации, поскольку съемки кинокартин длятся или находятся в состоянии постпродакшина. По неофициальным данным, премьера заключительного 8 сезона "Игры престолов" состоится летом 2019 года, "Настоящий детектив" – в январе 2019 года, а дата премьеры третьего сезона "Большая маленькая ложь" пока что не объявлена.

Читайте также: Игра престолов: стала известна дата выхода 8 сезона культового сериала

Телеканал HBO представил промо-видео к предстоящему телесезону, в котором можно просмотреть как старые кадры из прошлых сезонов сериалов, так и наблюдать за новыми. Всего за сутки после публикации ролика его просмотрело почти полмиллиона YouTube-пользователей.

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Игра престолов
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук