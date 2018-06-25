HDR10+ Technologies начала сертификацию технологии, которая повлияет на качество изображения

Компания HDR10+ Technologies объявила о начале программы сертификации лицензий и логотипов для платформы динамических метаданных для широкого динамического диапазона (HDR). Новая технология призвана оптимизировать качество изображения для дисплеев Ultra HD 4K и улучшить возможности просмотра.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

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Технология HDR10+ превосходит фиксированные метаданные обычного стандарта HDR10 – у последнего уровни черного и яркости не меняются, что порой не позволяет в отдельных сценах добиться идеального соотношения яркости, насыщенности и контрастности, выжимая из дисплея максимум. В результате HDR10 + заметно улучшает конечное качество изображения, позволяя производителям контента изменять настройки динамически от одной сцены к другой и даже от одного кадра к другому.

Среди ведущих производителей устройств и материалов, продвигающих стандарт, можно вспомнить Samsung, 20th Century Fox, Panasonic, а также Amazon и Warner Bros. Как отмечается, стандарт поможет улучшить качество видеоматериалов на больших экранах на широком спектре доступных по цене телевизоров и устройств. Кстати, компания Samsung уже предложила ассоциации BDA добавить HDR10 + в спецификации дисков Ultra HD Blu-ray.

Также стандарт HDR10 + разработан с прицелом на развитие и новации, ведь в будущем на его основе может появиться еще более совершенная технология.

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Стоит отметить, что лицензирование и сертификация на получение логотипа HDR10 + доступны для компаний, продукция которых соответствует техническим требованиям и спецификациям HDR10 +. Годовая плата за администрирование лицензии HDR10 + составляет от 2500 до 10 000 долларов.

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