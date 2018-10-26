Хейли Болдуин снялась в ярких образах для модного глянца
Американская модель и возлюбленная Джастина Бибера Хейли Болдуин стала звездой ноябрьского выпуска глянца Harper's Bazaar. Кроме фотоистории звезда поделилась мыслями о личной жизни и духовном исцелении.
Об этом говорится на сайте издание.
Для модной съемки 21-летняя Хейли примерила яркие наряды таких премиальных марок как Versace, Fendi, Chanel, Louis Vuitton и Tommy Hilfiger. Автором снимков стала известная художница Зои Гроссман.
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В откровенном интервью девушка призналась, что за последний год к ее персоне было приковано больше внимания, чем за всю ее жизнь. В связи с постоянными слухами о ее личной жизни и модельной карьере она поняла, насколько важно заботиться о важности перезарядки. В этом ей помогает семья, церковь и занятия боксом.
Легко не думать о своем психическом здоровье или физическом здоровье, когда продолжаешь пробиваться, пробиваться, пробиваться. До этого года мне не нужно было ничего балансировать,
– искренне поделилась модель.
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar
В отношении психического здоровья, то стоит напомнить, что бывшая подружка Джастина Бибера Селена Гомес попала в психиатрическую клинику с признаками глубокой депрессии. Экс-возлюбленный тяжело на это отреагировал, что подтверждает видеоролик, снятый в автомобиле Хейли Болдуин.