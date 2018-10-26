Хейли Болдуин снялась в ярких образах для модного глянца

Американская модель и возлюбленная Джастина Бибера Хейли Болдуин стала звездой ноябрьского выпуска глянца Harper's Bazaar. Кроме фотоистории звезда поделилась мыслями о личной жизни и духовном исцелении.

Об этом говорится на сайте издание.

Для модной съемки 21-летняя Хейли примерила яркие наряды таких премиальных марок как Versace, Fendi, Chanel, Louis Vuitton и Tommy Hilfiger. Автором снимков стала известная художница Зои Гроссман.

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В откровенном интервью девушка призналась, что за последний год к ее персоне было приковано больше внимания, чем за всю ее жизнь. В связи с постоянными слухами о ее личной жизни и модельной карьере она поняла, насколько важно заботиться о важности перезарядки. В этом ей помогает семья, церковь и занятия боксом.

Легко не думать о своем психическом здоровье или физическом здоровье, когда продолжаешь пробиваться, пробиваться, пробиваться. До этого года мне не нужно было ничего балансировать,

– искренне поделилась модель.



Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar



​Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar



​Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar



​Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar



​Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar



​Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar



​Хейли Болдуин для Harper’s Bazaar

В отношении психического здоровья, то стоит напомнить, что бывшая подружка Джастина Бибера Селена Гомес попала в психиатрическую клинику с признаками глубокой депрессии. Экс-возлюбленный тяжело на это отреагировал, что подтверждает видеоролик, снятый в автомобиле Хейли Болдуин.