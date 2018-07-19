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Хейли Болдуин в кожаном бюстгальтере украсила обложку Vogue: фото

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Хейли Болдуин для Vogue Japan
Хейли Болдуин для Vogue Japan / Vogue Japan

Модель Хейли Болдуин, которая недавно обручилась с популярным певцом Джастином Бибером, стала главной героиней Vogue Japan.

21-летнюю Хейли снимал дуэт фотографов Люка и Александро Морелли, а за стиль звезды отвечала Анна Делло Руссо.

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На одном из кадров Болдуин позировала в кожаном бра и юбке в леопардовый принт.

 

Теги: LifeStyle Мода Хейли Болдуин
Источник: 24 Канал
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