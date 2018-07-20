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Хейли Болдуин выбрала подружек невесты для свадьбы с Джастином Бибером

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Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин
Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин / Фото из открытых источников

Звездная пара певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин, которые накануне обручились, сейчас активно готовятся к предстоящей свадьбе.

Об этом сообщила мама кузины Хейли Ким Бэйсингер, пишет издание US Weekly.

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Она рассказала, что на свадьбе подружками невесты будут старшая сестра Хейли Алайя и ее двоюродная сестра Айрленд.

Интересно что Алайя вышла замуж в сентябре прошлого года, и тогда среди подружек была Хейли.

Также Алайя Болдуин опубликовала на своей странице поздравление сестры в Instragram.

От одной невесты к другой ... Поздравляю мою младшую сестренку с началом нового чрезвычайного раздела в жизни! Я люблю вас и желаю вам обоим всего наилучшего. Скорее бы отпраздновать это с вами!
– тронула старшая сестра Хейли.

Отметим, звездная пара планирует отпраздновать свадьбу в небольшом кругу своих семей без шумной церемонии со знаменитостями.хейлі болдуїн з подрумками нареченої
Алайя, Айрленд и Хейли Болдуин

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Звездные романы Джастин Бибер Хейли Болдуин
Источник: 24 Канал
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