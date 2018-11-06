Хейли Болдуин засветила глубокое декольте в сияющем костюме: фото

Американская модель и телезвезда Хейли Болдуин запустила собственную коллекцию совместно с брендом одежды Pretty Little Thing. 21-летняя Хейли посетила презентацию в ярком образе, привлекая к себе все внимание.

Модель выбрала эффектный look: блестящий костюм от PrettyLittleThing с очень глубоким декольте. Свой образ Хейли дополнила серебристыми лодочками, серьгами-кольцами и колье. А еще девушка продемонстрировала обручальное кольцо с большим бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный Джастин Бибер.

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Хейли Болдуин

Хоть Бибера не было рядом с невестой (пара пока официально не подтвердила, что замужем), Хейли была в отличном настроении, улыбалась и мило общалась с гостями презентации.