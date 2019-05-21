Hells Angels – жестокая байкерская банда, которую боялся весь мир: эффектные фото и видео

Для масс Hells Angels – это "мотофанатики", а для правоохранительных структур – криминальный синдикат, который оперирует не только в США, но и во всем мире. Сами же они себя скромно называют мотоклубом.

История основания

Hells Angels – мотоклуб, основанный в США после Второй мировой. Участники клуба утверждают, что названы в честь эскадрильи истребителей ВВС США Flying Tigers подразделением которой были Hells Angels.

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В 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война, военные начали возвращаться в родную гавань. Понемногу адаптируясь к мирной жизни, солдаты искать для себя место в обществе. Вместе со всеми домой вернулась и группа истребительного полка Hells Angels, которые в поисках развлечений, адреналина и безумной скорости, пересаживались со штурвала "стальных птиц" за руль "стальных коней".

В начале 40-х в США насчитывалось почти 200 тысяч мотоциклов, а к концу 40-х – около миллиона. Стремительное увеличение двухколесного транспорта поспособствовало развитию мотоклубов.



В начале 40-х в США стали создаваться мотоклубы / Фото Getty Images

Для одних мотоциклы стали своеобразным хобби, а для других – стилем жизни. Ситуацию под свой контроль решила взять Американская ассоциация мотоциклистов. Они устраивали соревнования, турниры и заезды для гонщиков. Однако рутинные развлечения быстро наскучили, поэтому отдельные члены ассоциации нашли себе новую игрушку – гоняли по калифорнийским улицам и дебоширили.

Это очень смущающее ощущение. Полная свобода. Ты полностью контролируешь все происходящее. Ничто не отвлекает тебя. Только ты и дорога,

– сказал экс-президент Hells Angels в Вентури Джордж Кристи.

Hells Angels и полиция

Такие заезды приносили не только радость и развлечения, но и проблемы. Ведь из-за постоянных жалоб внимание на них обратила полиция. Их арестовывали за пьяную езду, драки, разгромы магазинов и так далее.



Банда Hells Angels часто попадала в скандалы с полицией / фото Getty Images

На защиту всегда приходила Ассоциация мотоциклистов. Они убеждали правоохранителей, что 99% мотоциклистов – законопослушные граждане Америки, которых просто немного занесло. А вот 1% – это уже те, кто вне закона. Так появилась татуировка "1%", что символизирует, мягко говоря, не очень законопослушных байкеров.

Самый известный член Hells Angels

До 50-х Hells Angels были простыми любителями мотоциклов. У них не было ни структуры, ни официального названия. Они просто собирались вместе и гоняли по Калифорнии. Однако в их жизни случился мужчина по имени Сонни Барджер. Сегодня он самый известный член Hells Angels.



Самый известный участник банды Hells Angels

Ему удалось создать систему управления, а благодаря членским взносам появилось финансирование, регулярные заезды и самое главное – своя символика. Его привыкли считать лидером всех Hellls Angels, но на самом деле он был главой только своего филиала в Окленде. Правда, его знают и уважают абсолютно все Hells Angels.

В 1956 году я купил свой первый байк и уже подумывал над тем, чтобы создать мотоклуб. Так все и началось. Мы собрались с друзьями и начали думать, как все устроить. Нам тогда было по 18-21 году,

– вспомнил экс-президент Hells Angels в Окленде Сонни Барджер.

Символика мотоциклистов

С течением времени и под руководством Сонни Барджера у Hells Angels появилась своя символика. Два цвета – красные надписи на белом фоне. Отсюда и псевдоним – "Красное и Белое".

Символические цвета Hells Angels – красный и белый

Кроме того, на спине членов есть нашивки, которые состоят из трех частей: верхний и нижний рокер, а также череп с крыльями по центру. А еще нашивки с названием клуба, месторасположением, инициалами участника и его должностью. Все это изображает честь и достоинство Hells Angels. Байкеры готовы отдать свою жизнь, защищая их. А потому носить эмблемы имеют право только полноценные члены Hells.



Нашивки на спинах членов клуба

Поскольку никто, кроме Hells Angels, не имеет права использовать символику клуба, то фанаты в знак уважения и поддержки используют надпись "81" – это порядковый номер буквы "H" и "А" в алфавите.



Фанаты клуба используют на своей одежде надпись "81"

В арсенале есть еще различные дополнительные символы, как, например, надпись Filthy Few с двумя молниями, которая означает, что участник убивал для клуба. К тому же, у участников есть еще множество татуировок, которые нельзя носить кому-то, кроме полноценных участников. В худшем случае придется удалить их ножом или выжечь газовой лампой.



Татуировки участника Hells Angels​

Чартеры Hells Angels

После того, как в 50-х Сонни Барджер основал первый клуб, четкая структура пустила корни и на западном побережье США. Тогда открылись шесть чартеров Hells Angels, которые поддерживали автономию, но при этом действовали как единая организация.

Что такое чартер?Это региональное представительство Hells Angels. По состоянию на 2019 год в мире зарегистрировано 466 чартеров – это 5 континентов и 58 стран.

Кто входит в чартеры Hells Angels:

• "Президент" – лидер чартера, который является лицом клуба;

• "Офицеры" – заместители лидера;

• "Солдаты" – это обычные члены клуба, каждый из которых имеет свои обязанности: кто-то занимается соцсетями, кто-то организовывает вечеринки и так далее.

• Prospects – это лица на испытательном сроке.

• Hanging around – новенькие, которые хотят приобщиться.



В мире существует 466 чартеров Hells Angels / фото Getty Images

Когда Hells Angels участвуют в заездах, то их колонна формируется исключительно в таком иерархическом порядке.

Как присоединиться к Hells Angels

В отличие от других банд, приобщиться к клубу Hells Angels очень непросто. Кандидатов на вступление называют Hanging around. Далее нужно заслужить доверие и перейти к званию Prospect.

Чтобы стать полноценным участником, нужно доказать, что ты достоин так называться и носить их символику. Для этого необходимо:

– выполнять любые приказы и днем, и ночью;

– помогать и поддерживать чартер, в который хочешь вступить;

– подпадать под критерии отбора. Например, в клуб не берут женщин и темнокожих.

Об опасных способах заработка Hells Angels – смотрите в программе.