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Helmut Lang посвятили коллекцию одежды таксистам всего мира

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Ранее бренд Helmut Lang показал часть коллекции Global Taxi, которая была прорекламирована вместе с нью-йоркскими таксистами. Теперь проект вышел за рамки одного города, и его поддержали водители такси Гонконга, Лондона, Парижа и Токио.

В новую коллекцию вошло множество различных худи, футболок и свитшотов, говорится в издании l'officiel.

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Цветовая гамма вещей была выбрана, исходя из цветов такси в разных городах: красный (Гонконг), черный (Лондон), желтый и белый (Нью-Йорк), белый (Париж) и зеленый (Токио). Фотографии коллекции сделали молодые профессионалы, которые не только отсняли предметы одежды, но и отразили те аспекты каждого города, которые делают их уникальными.

На данный момент предметы из коллекции доступны для покупки на сайте Helmut Lang.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Фотоновости
Источник: 24 Канал
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