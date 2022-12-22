Актуальную информацию по фронту по состоянию на вечер 23 декабря сообщили в Генштабе ВСУ. Как отмечают, оккупанты продолжают обстреливать мирное население.

Актуально Минимум 100 тысяч хороших россиян: украинцы завалили сеть мемами о потерях врага

Россияне обстреливают украинские города

В Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр.

От обстрелов пострадали более 25 населённых пунктов. Среди них:

Новополье Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области ;

; Марганец на Днепропетровщине;

Новодмитровка, Качкаровка, Херсон, Инженерное и Львове Херсонской области.

Кроме того, ночью противник также нанес ракетный удар по городу Очаков Николаевской области.

ВСУ отважно уничтожают противника

20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате него поражено до 140 военнослужащих российских оккупационных войск, уничтожены 8 грузовых автомобилей и Камаз с боеприпасами.

В этот же день в результате поражения полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными.

Кроме того, уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы противника.