Херсонская команда "Продексим" защитила титул чемпиона Украины по футзалу

Местная команда Херсона "Продексим" защитила титул чемпиона Украины и снова в финальном противостоянии с "Энергией".

Футзальный украинский трон за собой оставил Херсон.

Читайте также: Игрок киевского "Динамо" может сыграть на Чемпионате мира в России

В третьем матче львовянам уже не было куда отступать, однако ситуацию под контролем все же держали гости. Постарался на десятой минуте Евгений Ланко. Интригу в финал после перерыва вернул Виталий Танский, впрочем, прожила она всего восемь минут.

Херсонский "Продексим" защитил титул Чемпиона Украины

Рониньо классным ударом в дальний угол заставил "Энергию" бросать в бой пятого полевого на заключительные две минуты встречи. Авантюра себя не оправдала. К чемпионской победе присоединился и голкипер "Продексима" Юрий Савенко.

Успел спешкой соперника воспользоваться и Дмитрий Калуков. Счет 4:1. В этом году херсонская команда будет представлять Украину в дебютном розыгрыше Лиги Чемпионов по футзалу.

Матч "Продексим" (Херсон) – "Энергия" (Львов)

Напомним, 29 мая херсонский "Продексим" впервые завоевал золотые медали чемпионата Украины по футзалу. Команде хватило всего двух сезонов в футзальной элите, чтобы добраться до самой вершины.