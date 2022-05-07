Об этом сообщил глава Чукалевского сельского совета Александр Мусиенко. Соответствующее сообщение он обнародовал на странице Чукаловской сельской территориальной общины в фейсбуке.

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Оккупанты запрещают тушить огонь

По словам Мусиенко, сейчас по всей Херсонщине горят леса. В частности, от огня страдают населенные пункты его общины, пылают территории вблизи деревень Геройское и Ивановка. При этом российские оккупанты не позволяют местным жителям тушить пожары.

Мне звонят сотни людей, которые спрашивают: "А что делать? Сгореть или утопиться?",

– рассказал сельский голова Чукаловки.

Мусиенко призвал распространить сообщения и сообщить о катастрофе украинским чиновникам. Он отметил, что это крик души людей, ведь в охваченных пожарами населенных пунктах Херсонщины находятся дети и пожилые люди, которым грозит смерть от огня или дыма.

Кстати, в комментариях под сообщением люди рассказали, что дым виден над территорией Черноморского биосферного заповедника. Местные жители переживают, что Таврия может превратиться в пустыню, а экологические преступления россиян так и останутся ненаказанными.

Последние новости из Херсона: коротко

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины.

По данным постоянной представительницы президента в Крыму Тамилы Ташевой, на оккупированных территориях Херсона россияне удерживают и пытают в подвалах около 500 человек. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Херсон, Новоалексеевка и Геническ. Прежде всего оккупанты "охотятся" за списками бойцов АТО и активистов.

При этом херсонцы продолжают сопротивление, и 9 мая собираются выйти на митинг за Украину в областном центре. Организатором акции является общественная организация "Желтая лента" – активисты уже создали соответствующее событие в социальной сети фейсбук. "Своего не отдадим, а чужое – выгоним", – описали мероприятие организаторы.

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