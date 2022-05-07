В Херсонской области вспыхнули лесные пожары: оккупанты запрещают их тушить

На временно оккупированных территориях Херсонской области вспыхнули лесные пожары. Российские военные силой запрещают местным жителям тушить огонь.

Об этом сообщил глава Чукалевского сельского совета Александр Мусиенко. Соответствующее сообщение он обнародовал на странице Чукаловской сельской территориальной общины в фейсбуке.

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Оккупанты запрещают тушить огонь

По словам Мусиенко, сейчас по всей Херсонщине горят леса. В частности, от огня страдают населенные пункты его общины, пылают территории вблизи деревень Геройское и Ивановка. При этом российские оккупанты не позволяют местным жителям тушить пожары.

Мне звонят сотни людей, которые спрашивают: "А что делать? Сгореть или утопиться?",

– рассказал сельский голова Чукаловки.

Мусиенко призвал распространить сообщения и сообщить о катастрофе украинским чиновникам. Он отметил, что это крик души людей, ведь в охваченных пожарами населенных пунктах Херсонщины находятся дети и пожилые люди, которым грозит смерть от огня или дыма.

Кстати, в комментариях под сообщением люди рассказали, что дым виден над территорией Черноморского биосферного заповедника. Местные жители переживают, что Таврия может превратиться в пустыню, а экологические преступления россиян так и останутся ненаказанными.

Последние новости из Херсона: коротко

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины.

По данным постоянной представительницы президента в Крыму Тамилы Ташевой, на оккупированных территориях Херсона россияне удерживают и пытают в подвалах около 500 человек. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Херсон, Новоалексеевка и Геническ. Прежде всего оккупанты "охотятся" за списками бойцов АТО и активистов.

При этом херсонцы продолжают сопротивление, и 9 мая собираются выйти на митинг за Украину в областном центре. Организатором акции является общественная организация "Желтая лента" – активисты уже создали соответствующее событие в социальной сети фейсбук. "Своего не отдадим, а чужое – выгоним", – описали мероприятие организаторы.

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