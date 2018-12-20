Хет-трик Бейла вывел "Реал" в финал Клубного чемпионата мира: видео голов

Мадридский "Реал" успешно стартовал на Клубном чемпионате мира. В полуфинале турнира победитель Лиги чемпионов УЕФА разобрался с японской командой "Касима".

Касима – Реал 1:3

Голы: Дои, 78-Бейл, 44, 53, 55

Все в матче в пользу "Реала" решили двое игроков – Бэйл и Марсело. Первый отметился хет-триком, а второй дважды ассистировал ему при взятии ворот.

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Хотя и игроки японской команды не отсиживались в защите, беспокоя Куртуа. И все же первый гол влетел именно в их ворота. Бэйл отдал пас на Марсело и побежал открываться в штрафную, куда сразу и получил обратный пас. С близкого расстояния валиец без проблем пробил мимо вратаря.

Еще два гола в матче были забиты с разницей в две минуты – сначала игроки "Касимы" ошиблись в защите, отдав неудачный пас на вратаря, чем и воспользовался Бэйл. А на 55-й минуте он оформил хет-трик,

Все, на что способна команда из Азии – гол престижа в исполнении Дои. При этом для определения, был ли забит гол, арбитр был вынужден использовать систему видеоповтора.

Видеообзор матча "Касима" – "Реал" (смотреть видео в youtube)

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"Реал" выходит в финал Клубного чемпионата мира, где он сыграет с "Аль-Айном" из ОАЭ. Игра состоится в субботу, 22 декабря. Начало в 18:30.