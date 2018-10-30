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      Хилари Дафф во второй раз стала мамой: очаровательное фото младенца

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      Хилари Дафф во второй раз стала мамой
      Хилари Дафф во второй раз стала мамой / Фото из соцсетей

      Американская певица и актриса Хилари Дафф в 31 год родила второго ребенка. Девочка появилась на свет 25 октября.

      Об этом звездная мама написала в своем блоге в Instagram. Хилари Дафф и ее муж Мэттью Кома не скрывают своего счастья от рождения первого общего ребенка. Супруги не только показали первое фото девочки в сети, но и признались, как они назвали ребенка.

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      Бэнкс Вайолет Беир. Эта малышка украла наши сердца. Она появилась на свет днем, в четверг. Это настоящее чудо,
      – написала Хилари Дафф.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

       


      Хилари Дафф родила девочку / Instagram


      Певица Хилари Дафф во второй раз стала мамой / Instagram

      О беременности американской артистки стало известно еще в начале лета. Тогда она откровенно рассказала, что ожидает появление девочки. Впоследствии Хилари Дафф заявила, что "беременность – это ад", поскольку ее тело стает больше. Однако, по словам певицы, она счастлива быть мамой.

      Кто такая Хилари Дафф?Известная американская певица и актриса, которая получила мировую славу в 2000-х годах. Хилари активно развивала свою карьеру в Голливуде: звезда сыграла в фильмах "История Золушки", "Агент Коди Бэнкс", "Материальные девушки", "Оптом дешевле", "Кадет Келли", "Идеальный муж", "Красота и портфель" и др. Относительно личной жизни, то Хилари Дафф воспитывает 6-летнего сына Луку от первого брака с хоккеистом Майком Комри. В 2016 году супруги решили расстаться, а в декабре 2017 года Хилари Дафф возобновила отношения с экс-бойфрендом – музыкантом Мэтью Кома. Для звездной пары это будет первый общий ребенок.

      Теги: Музыка Звездные мамы LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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