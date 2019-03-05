Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась от планов баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Однако, она пообещала активно поддерживать кандидатов.
Клинтон заявила, что не будет баллотироваться, но продолжит "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит". Она также не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.
Читайте также: Расист, мошенник и аферист, – экс-адвокат Трампа рассказал о лжи президента США
Мне нравится жить в Нью-Йорке, и я так благодарна, что у меня была возможность работать сенатором в течение восьми лет, работать с людьми по всему штату,
– сказала Клинтон.
Она подчеркнула, что не собирается исчезать с политической жизни страны, поскольку то, что поставлено на карту и то, что происходит в США сейчас вызывает у нее большую тревогу. Клинтон рассказала, что уже провела встречи со многими демократами, которые собираются баллотироваться на пост президента в 2020 году.
В своем интервью телеканалу News 12 Хиллари Клинтон отметила, что у демократов есть длинный список реальных проблем и невыполненных администрацией Трампа обещаний. По ее словам, на это необходимо обратить внимание.
Мы должны работать очень, очень тщательно... и я собираюсь сделать все, что я могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом,
– заявила она.