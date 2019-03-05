Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась от планов баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Однако, она пообещала активно поддерживать кандидатов.

Клинтон заявила, что не будет баллотироваться, но продолжит "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит". Она также не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

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Мне нравится жить в Нью-Йорке, и я так благодарна, что у меня была возможность работать сенатором в течение восьми лет, работать с людьми по всему штату,

– сказала Клинтон.

Она подчеркнула, что не собирается исчезать с политической жизни страны, поскольку то, что поставлено на карту и то, что происходит в США сейчас вызывает у нее большую тревогу. Клинтон рассказала, что уже провела встречи со многими демократами, которые собираются баллотироваться на пост президента в 2020 году.

В своем интервью телеканалу News 12 Хиллари Клинтон отметила, что у демократов есть длинный список реальных проблем и невыполненных администрацией Трампа обещаний. По ее словам, на это необходимо обратить внимание.

Мы должны работать очень, очень тщательно... и я собираюсь сделать все, что я могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом,

– заявила она.