20:02
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Hilton во Львове: как 72-метровый отель может изменить панораму города – фото

      299 Читати новину українською
      Панорама Львова
      Панорама Львова / 24 канал

      Первый во Львове отель Hilton хотят построить на территории Парка культуры недалеко от исторического центра города.

      Отель намерены построить на улице Лыжвярской на территории бывшего музея истории войск Прикарпатского военного округа, который расположен на территории парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

      Пройдите тест: Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину

      Правда, городская власть пока не дала добро на возведение высотки, которая может кардинально изменить панораму города.

      Во Львовском горсовете предлагают провести международный конкурс на проектирование комплекса после чего, по словам мэра Львова Андрея Садового, исполком сможет проголосовать за допустимую высоту.

      Проектанты представили визуализации возможной панорамы Львова со зданием отеля высотой 72 метра.

      Львів панорама готель Хілтон
      72-метровый отель на панораме Львова / Визуализация ЛГС

      готель Львів Хілтон
      Как высотный отель может изменить панораму города / Визуализация

      Стоит отметить, что нынешние градостроительные условия позволяют возводить здания высотой не более 34 метров.

      К слову, еще один отель известной сети Hilton планируют построить неподалеку от Международного аэропорта во Львове.

      ЧИТАЙТЕ К ТЕМЕ:

      •  
      blog_ava
      Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
      сегодня
      51775
      Теги: Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 323
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 179
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 526
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 40
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2188
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук