Hilton во Львове: как 72-метровый отель может изменить панораму города – фото

Первый во Львове отель Hilton хотят построить на территории Парка культуры недалеко от исторического центра города.

Отель намерены построить на улице Лыжвярской на территории бывшего музея истории войск Прикарпатского военного округа, который расположен на территории парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

Пройдите тест: Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину

Правда, городская власть пока не дала добро на возведение высотки, которая может кардинально изменить панораму города.

Во Львовском горсовете предлагают провести международный конкурс на проектирование комплекса после чего, по словам мэра Львова Андрея Садового, исполком сможет проголосовать за допустимую высоту.

Проектанты представили визуализации возможной панорамы Львова со зданием отеля высотой 72 метра.



72-метровый отель на панораме Львова / Визуализация ЛГС



Как высотный отель может изменить панораму города / Визуализация

Стоит отметить, что нынешние градостроительные условия позволяют возводить здания высотой не более 34 метров.

К слову, еще один отель известной сети Hilton планируют построить неподалеку от Международного аэропорта во Львове.

ЧИТАЙТЕ К ТЕМЕ: