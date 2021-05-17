Химическое загрязнение питьевой воды в городах Одесской области: где обнаружили опасность
В Одесской области провели исследование питьевой воды в городах и селах. Когда пришли результаты, они оказались крайне неутешительными. В частности в 7 населенных пунктах вода не соответствовала установленным нормам. В части проб обнаружили химическое загрязнение.
Источник:Лабораторный центр Одесской области
Исследование проводили с 29 апреля по 13 мая. Всего специалисты исследовали 163 пробы воды.
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Больше о выявленных проблемах
Воду оценивали по государственным санитарным правилам. Санитарно-микробиологическим нормам не соответствовала жидкость в 7 пробах городов:
- Подольск;
- Раздельная;
- Сарата.
Также обнаружили химическое загрязнение в 24 пробах. Речь идет о воде в городах:
- Болград;
- Подольск;
- Раздельная;
- Сарата;
- Арциз;
- Кроме этого загрязнена вода в селах Прямая Балка и Главани в Арцизском районе.
Информацию о выявленных проблемах направили в местные власти, соответствующие органы и областное управление Госпродпотребслужбы. Однако, как именно будут исправлять выявленные проблемы – пока неизвестно.
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