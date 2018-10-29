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      "Химик" дома победил "Николаев" в матче Суперлиги

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      "Химик" обыграл "Николаев"
      "Химик" обыграл "Николаев"

      Южненский "Химик" победил "Николаев" в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги – 87:81.

      "Химик" – "Николаев" 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25)

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      К заключительной четверти игра находилась под полным контролем "Химика", который привычно построил нападение от игры под кольцо, хорошо контролировал щит и заставил "Николаев" сбиться на качественные броски, которые, к тому же, у команды Черния не очень-то и пошли.

      К чести гостей, те не собирались опускать рук. В течение заключительной четверти они сокращали отставание до 5 очков. Несмотря на бесполезную затяжную атаку на последних секундах, николаевцы после нарушения реализовали трехочковый. Общая разница сократилась до четырех очков. Впрочем, на более николаевцам не хватило времени, южненцы таки удержали победу.

      "Химик" догнал в турнирной таблице "Киев-Баскет" и "Днепр", которые идут после "Запорожья", которое захватило лидерство.

      Следующий матч "Химик" сыграет также дома – 2 ноября против "Одессы". "Николаев" на следующий день будет играть также дома против "Запорожья".

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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