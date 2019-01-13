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      "Химик" минимально победил "Днепр" в драматической битве лидеров чемпионата: видео

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      Химик победил Днепр
      Химик победил Днепр / fibalivestats.com

      В 17 туре Суперлиги Украины встречались лидеры текущего сезона – "Днепр" на своем паркете принимал "Химик". Гостям из Южного удалось одержать победу в драматической игре и возглавить турнирную таблицу.

      Днепр – Химик 74:75 (24:23, 17:23, 18:16, 15:13)

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      Первую четверть сумел выиграть именно "Днепр". Подопечные Дениса Журавлева набрали 24 очка и опередили соперника всего на одно очко. Уже вторую четверть в свой актив записали баскетболисты из Южного. Подопечные Виталия Степановского выиграли четверть 23:17 и вырвались вперед.

      "Днепр" выиграл две следующие четверти и претендовал, чтобы получить победу в поединке. В частности, в последней 10-минутке днепряне долгое время были впереди. Хозяева паркета за 2 минуты до конца игры вели 74:70. Однако трехочковый бросок Павлова и бросок Сидорова со средней дистанции позволили "Химику" выйти вперед.

      До завершения четверти оставалась одна минута, однако ни одна из команд так и не сумела набрать какие-то очки. Таким образом, 74:75 в пользу "Химика".

      Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Днепра" Александр Мишула – в его активе 20 очков. 18 очков набрал лучший в составе "Химика" Эдвин.

       

       

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      Теги: Спорт БК Днепр БК Химик чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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