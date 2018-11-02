"Химик" на последних минутах вырвал победу у "Одессы"

В зрелищном поединке с напряженной концовкой "Химик" оказались сильнее "Одессы" в матче Суперлиги по баскетболу.

"Химик" – "Одесса" 90:89 (26:14, 20:27, 19:27, 25:21)

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Хозяева удачнее одесситов провели старт матча: команда Степановского лучше атаковала, имела преимущество на щитах, в то время как одесситы больше теряли мяч. Отдельно стоит отметить Павлова, который уже по итогам первой четверти имел в активе 9 очков + 5 подборов, а во второй десятиминутке почти удвоил свои показатели.

Но во второй части первой половины одесситы сумели стабилизировать игру, наладили игру в защите и сразу добавили на чужой половине, набрав за четверть 27 очков и сократив отставание перед большим перерывом до 5 баллов.

Команда Олега Юшкина продолжила свой удачный отрезок и во второй половине, причем сумела ошеломить хозяев. Одесситы совершили убийственный рывок 18:3, не просто отыграв отставание, а получив 10 очков преимущества.

Показалось, что хозяева потеряли уверенность и на определенном отрезке сбились на индивидуальные действия, однако Степановскому удалось найти противодействие сопернику, а благодаря трехочковым Марченко и Мальчевского южненцы перед заключительной четвертью сократили отставание до 3 баллов.

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Решающая десятиминутка превратилась в настоящую битву. "Химик" быстро сравнял счет, на что одесситы ответили мини-рывком от Беликова и Щепкина – у команды Юшкина "+6" на экваторе четверти.

Активные действия под корзиной от Джонса, который проснулся в концовке, и трехочковый Мальчевского вернули хозяевам преимущество в одно очко, после чего настало время лидера одесситов. Двумя подряд лэй-апами Беликов вернул одесситам минимальное преимущество, но после штрафных Джонса и Пустозвонова счет на табло равный за 40 секунд до окончания игры.

Джонс вернул преимущество хозяевам в одно очко, реализовав один штрафной уже в следующей атаке, но проход под кольцо после удачного пик-н-ролла от Тищенко отправил южненцев на тайм-аут при"-1".

8 секунд понадобилось хозяевам, чтобы набрать очередные два балла: за 3 секунды до конца матча Джонс получил отличную передачу под корзиной от Эдвина, и, заработав фол, реализовал оба штрафных. Но и на этом игра не закончилась: после тайм-аута одесситы, которые имели 2 секунды на атаку, попытались довести мяч в трехсекундную до Беликова – форвард выловить его не сумел, но помешал ему Рябчук, который получил 5 фол и дал соперникам последний шанс спасти матч.

Однако в решающий момент лучший снайпер этого матча не справился с напряжением – Беликов промахнулся оба штрафных и Химик сумел вырвать победу в этой невероятной игре – 90:89!

Южненцы сумели взять реванш за поражение в первом круге, одержав свою 5 победу в 8 поединках "регулярки" и нанеся одесситам третье поражение в 7 матчах.

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