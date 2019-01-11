"Химик" на выезде одолел "Политехник" и упрочил лидерство в Суперлиге
Южненский "Химик" обыграл харьковский "Политехник" в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 85:72.
"Политехник" – "Химик" 72:84 (18:10, 20:31, 18:16, 16:27)
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Первая четверть осталась за хозяевами, но уже к большому перерыву "Химик" вырвался вперед в счете. Третья четверть оставила вопрос о победителе открытым, но в заключительном отрезке более опытная команда Виталия Степановского ушла в отрыв и удержала преимущество.
Самыми результативными у хозяев стали Делван Грэм, который набрал 20 очков, Дэвис Джаван (19) и Станислав Завадский (16); у гостей – Илья Сидоров (23) и Кирилл Марченко (19).
Для "Химика" эта победа стала четвертой подряд, южненский клуб возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. "Политехник" с 4 победами в 16 матчах идет предпоследним.