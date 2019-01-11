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      "Химик" на выезде одолел "Политехник" и упрочил лидерство в Суперлиге

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      "Химик" победил "Политехник"
      "Химик" победил "Политехник" / ФБУ

      Южненский "Химик" обыграл харьковский "Политехник" в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 85:72.

      "Политехник" – "Химик" 72:84 (18:10, 20:31, 18:16, 16:27)

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      Первая четверть осталась за хозяевами, но уже к большому перерыву "Химик" вырвался вперед в счете. Третья четверть оставила вопрос о победителе открытым, но в заключительном отрезке более опытная команда Виталия Степановского ушла в отрыв и удержала преимущество.

      Самыми результативными у хозяев стали Делван Грэм, который набрал 20 очков, Дэвис Джаван (19) и Станислав Завадский (16); у гостей – Илья Сидоров (23) и Кирилл Марченко (19).

      Для "Химика" эта победа стала четвертой подряд, южненский клуб возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. "Политехник" с 4 победами в 16 матчах идет предпоследним.

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      Теги: Спорт БК Химик Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу БК Политехник
      Источник: 24 Канал
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