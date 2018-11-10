"Химик" одержал героическую победу над "Черкасскими Мавпами" в матче Суперлиги

"Химик" второй раз в сезоне обыграл "Черкасских Мавп" в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги – 98:96.

"Черкасские Мавпы" – "Химик" 96:98 (26:20, 24:23, 29:22, 17:33)

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Хозяева в дебюте игры ошеломили южненцев мощным рывком 22:10. Команда Максима Михельсона реализовала более 80% бросков из игры, а львиную долю очков "Химик" пропустил через краску. Под конец стартовой десятяминутки гостям удалось добавить в защите и сократить отставание.

Продолжили свой удачный отрезок подопечные Виталия Степановского уже во второй четверти, на старте которой сделали рывок 11:4 и даже сумели выйти в лидеры. "Мавпы" плохо сыграли в защите, позволив южненцам сделать целую серию эндванов, и стали больше терять мяч, однако последнее слово было за ними. Увлекшись быстрыми атаками, химики пропустили еще один мини-рывок, который позволил хозяевам уйти на перерыв при 7 очках преимущества.

У гостей 29 очков на двоих уже за первую половину в свой актив записал американский тандем южненцев Джонс – Эдвин, однако более командная атака от черкасс позволила им выиграть 20-минутку.

"Мавпы" отлично провели третью четверть: команда Михельсона набрала 31 очко за десятиминутку, попав целую серию трехочковых, и по ходу третьего 10-минутного отрезка имела 18 очков преимущества. 17 баллов отрыва было у хозяев и за 6:30 минуты до окончания заключительной десятиминутки, казалось бы, все в этой игре шло к уверенной победе подопечных Максима Михельсона. Но "Химик" сумел сначала проснуться, потом возродить интригу, а в итоге выиграю эту игру, оформив просто фантастический камбэк.

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Черкащане, оказавшись в зоне комфорта, слишком рано начали доигрывать этот матч, чем воспользовались гости. "Химик" почувствовал апатию "Мавп" на обеих половинах площадки и оформил невероятный рывок 13:0 в концовке четвертой четверти.

Антипов за 45 секунд до финальной сирены точным трехочковым сравнял счет, на что "Мавпы" ответили нерезультативной атакой, а Эдвин, в свою очередь, пролез в краску и вывел гостей вперед за 15 секунд до конца матча. Кольченко мог переводить игру в овертайм, но попал лишь один штрафной, после чего "Мавпы" обратились к тактике фолов.

Сначала дважды точным с линии был Павлов, также в ответ два штрафных попал Янг, а Кирилл Марченко реализовал лишь один из двух, когда на таймере оставалось 5 секунд до конца игры. У "Мавп" уже не было тайм-аута, поэтому мяч взял Янг, который пролетел всю площадку, но его флоатер оказался неточным. Проигрывая по ходу матча 18 очков, 17 очков по ходу заключительной четверти, "Химик" сумел вернуться в игру и второй раз в сезоне победить чемпионов Украины – 98:96.

После эффектной победы в столице "Химик" выиграл и матч в Черкассах, нанеся местным чемпионам 5 поражений в 5 поединках национального первенства.

Свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч "Черкасские Мавпы" проведут 17 ноября на выезде против "Запорожья", а "Химик" 18 ноября дома сыграет против "Политехника".

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