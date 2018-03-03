"Химик" одержал победу в выездном матче в Запорожье
23:48, 3 марта 51 Читати новину українською
Южненский "Химик" едва не проиграл последней команде Суперлиги - БК "Запорожье".
Героем вице-чемпиона Украины стал американский защитник Деррик Колтер.
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Он активно действовал весь поединок, особенно в последней четверти. В итоге в активе Колтера дабл-дабл 26 очков и 11 результативных пасов. А Химик таки дожал Запорожье 79:86. Южненцы закрепились на четвертом месте Суперлиги.
К слову, в матче между сборными Украины и Швеции каждая из команд выиграла по две четверти, и все же преимущество, которое получили украинцы еще в первой половине игры, позволила в итоге завоевать важную победу.
Источник: 24 Канал
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