"Химик" одержал победу в выездном матче в Запорожье

Южненский "Химик" едва не проиграл последней команде Суперлиги - БК "Запорожье".

Героем вице-чемпиона Украины стал американский защитник Деррик Колтер.

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Он активно действовал весь поединок, особенно в последней четверти. В итоге в активе Колтера дабл-дабл 26 очков и 11 результативных пасов. А Химик таки дожал Запорожье 79:86. Южненцы закрепились на четвертом месте Суперлиги.

К слову, в матче между сборными Украины и Швеции каждая из команд выиграла по две четверти, и все же преимущество, которое получили украинцы еще в первой половине игры, позволила в итоге завоевать важную победу.