"Химик" уверенно победил "Черкасских Обезьян", "Киев-Баскет" потерпел второе поражение за неделю

В субботу, 20 октября, были сыграны очередные матчи Суперлиги Пари-Матч. В первом "Химик" принимал "Черкасских Обезьян", а "Одесса" – "Киев-Баскет".

Химик – Черкасские Обезьяны 93:76 (23:27, 26:12, 22:22, 22:15)

Южненский "Химик" проводил свой второй домашний матч, в котором принимал действующих чемпионов – "Черкасских Обезьян". Для гостей это был единственный матч в рамках игровой недели национального первенства.

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Команды результативно начали матч, набрав за стартовую десятиминутку 50 очков на двоих. Оба коллектива атаковали с хорошим процентом, но 63% с игры и 60% бросков из-за дуги в исполнении гостей позволили им получить 4 очка преимущества по итогам 10 минут игры. Во второй десятиминутке хозяева сумели переломить ход игры. Сделав рывок в середине второй десятиминутки, "Химик" ушел на большой перерыв по 10 очков преимущества.

Южненцы продолжили гнуть свою линию и в третьей четверти, доведя на экваторе десятиминутки свое преимущество до максимальных 18 очков. Однако "Обезьяны" сумели ответить рывком имени Артамонова – Коукли – Чумакова, благодаря которому свели счет в четверти до ничейного, но перед заключительным отрезком игры хозяева сохранили все те же 10 очков отрыва.

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"Химик" сделал все возможное, чтобы избежать интриги в заключительной четверти, а трехочковые Эдвина и Павлова, а также два балла от Джонса за две с половиной минуты до конца основного времени, сняли все вопросы в этой игре. Южненцы имели двузначное преимущество в течение всей четверти и довели матч до уверенной победы над чемпионом – 93:76.

Одесса – Киев-Баскет 89:79 (20:12, 24:18, 24:23, 21:26)

Во втором матче субботы встречались дебютанты Суперлиги Пари-Матч – "Одесса" на домашней площадке принимала "Киев-Баскет". Хозяева в дебюте игры завладели преимуществом, воспользовавшись неуверенной игрой киевлян в нападении. Команда Евгения Мурзина допустил 7 потерь за стартовую четверть и хуже хозяев атаковала с игры, как итог – закономерные +8 для одесситов после первой четверти.

Ничего не изменилось в рисунке игры и во второй десятиминутке: одесситы продолжали гнуть свою линию и немного увеличивали преимущество. Лучшм по итогам первой половины матча стал центровой хозяев Александр Тищенко, который еще до большого перерыва отметился 12 очками, 4 подборами и 2 передачами, проводивший свой лучший игровой отрезок в текущем сезоне.

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В третьей четверти "Одесса" продолжила доминировать, доведя свое преимущество до 19 очков. Отлично в нападении отыграл Витолс, набравший за десятиминутку 11 очков. Хозяева играли быстрее, лучше убегали в отрывы и двигали мяч, сохранив 15 очков преимущества перед заключительной четвертью.

Но, как оказалось, команда Олега Юшкина слишком рано поверила в свой успех. Киевляне воспользовались потерей концентрации соперника, сумев сначала сократить отставание до 7 очков за 3,5 минуты до конца матча, а после точного трехочкового от Крика оставили только 3 балла от преимущества соперника за 2 минуты до конца матча.

Однако довести свой кабмек до завершения команда Мурзина не сумела: Щепкин в начале последней минуты матча забил эффектный данк с фолом и, реализовав штрафной, вернул своей команде 6 очков преимущества. Одесситы удержали преимущество и довели матч хоть и к нервной, но, что главное, победе – 89:79.